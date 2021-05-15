Melek İpek'ten mesaj var: Korkmayın, utanmayın keşke ilk gün söyleseydim

Kendisine işkence yapan eşini öldüren ve geçtiğimiz haftalarda tahliye olan Melek İpek, şiddete uğrayan kadınlara seslendi: Keşke daha ilk gün babama söyleseydim. Bunlar yaşanmazdı. O yüzden kardeşlerim, ne olur korkmayın....

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Antalya'da geçen 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek, geçtiğimiz haftalarda tahliye olmuştu. Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, çocuklarıyla birlikte avukatı Ahmet Onaran’ın evine bayram yemeğine gelen İpek ile görüntülü bayramlaştı ve “Bunca ızdıraptan sonra böyle mutlu bir bayram yemeği... Şiddete uğrayan kadınlara, genç kızlara bir mesajın var mı?” diye sordu. Melek'in mesajı şöyle oldu:

“Keşke daha ilk gün babama söyleseydim. Bunlar yaşanmazdı. O yüzden kardeşlerim, ne olur korkmayın... Başınıza gelenlerden utanmayın. Babanıza, annenize söyleyin. Olmadı devlete güvenin. Devlete gidin. Sizi mutlak korurlar. Ama anlatın. İçinize atmayın. Çekinmeyin... Dik durun... O vahşilere karşı cesur olun...”

Çekirge yazısının devamında gizli tanığın korkunç ifadelerine de yer verdi. Çekirge şunları kaydetti:

Antalya’da Melek’i ters kelepçeyle bağlayıp, saatlerce, günlerce işkence ve tecavüz eden...

Gece çırılçıplak ormanda bağlayan...

Çocuklarının önünde her yerini kanatıp, morartana kadar dövdükten sonra kelepçeleyip çırılçıplak banyoda bırakan o vahşinin yaptıklarını düşündükçe...

“Dünya bir sapıktan kurtuldu” demiştim...

Melek dayanamayıp av tüfeğiyle vurmuştu.

Ama o mahluk yalnızca bir sapık değilmiş.

O rezil yaratık aslında bir “seri sapık”mış...

Melek’in avukatı Ahmet Onaran’dan öğreniyorum ki...

Karısına bu işkenceleri yaptığı sırada bir başka genç kıza takmış kafayı...

Onu da kaçırmış. Ormanda ters kelepçe... Defalarca tecavüz... Günlerce işkence...

Bir defasında günlerce ormanda tutmuş kızı.

Tehdit etmiş.

“Benim olmazsan kardeşlerini öldürürüm” demiş.

Yetmemiş, avcı bıçağıyla kızın saçlarını kökünden kesmek istemiş...

İki kadına da “Benim olmayı kabul edin” diye işkence etmiş.

Genç kız kabul etmiş... Kaçmayı planlamış. 3 ay sonra kaçmış. Karakola şikâyette bulunmuş.

Yaşadığı cehennem günlerinden ve kâbus dolu gecelerden sonra izini kaybettirmiş...

İşte o kız Melek’in yargılandığı mahkemeye gizli tanık olarak gelip ifade vermiş.

Uğradığı işkenceyi, tecavüzü detaylarıyla anlatmış.

Ve belki de Melek’in beraatinde en önemli rolü oynamış...

Aslında bu “seri sapık”ın yaptıklarını buraya tümüyle yazamıyorum. Ben yazarken tüylerim diken diken oluyor...

Kimsenin ölümünü istemem...

Ama bunları duyunca anladım ki:

Dünya bir “seri sapık”tan kurtulmuş.