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HABER /  DÜNYA

Çin uzay aracı Mars'a iniş yaptı

ÇİN'den bu sabah yapılan açıklamada Zhurong gezgininin Mars'a iniş yaptığı duyuruldu.

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Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA) bu sabah Zhurong'dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars'a indiği bildirdi.

Zhurong'un, Mars'ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yaptığı açıklandı.

ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu.
 
Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

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