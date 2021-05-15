Japonya'dan Myanmar halkına 4 milyon dolarlık gıda hibesi

JAPONYA, Myanmar'da 1 Şubat'ta meydana gelen askeri darbe sonrası yaşanan insani kriz sebebiyle bu ülkeye acil gıda yardımı kapsamlı 4 milyon dolar hibe vereceğini açıkladı.

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Japonya, Dünya Gıda Programı (WFP) kanalıyla sağlayacağı 4 milyon dolarlık yardım kapsamında Myanmar'da yaklaşık 600 bin kişiye gıda tedarikinde bulunması hesaplanıyor.

"İnsani amaçlı yardım kapsamında''

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, "Yardım, ülkemizin insani amaçlı yardım tedariki kapsamımızın parçası ve darbe sonrası acil ihtiyaç." şeklinde yorum yaptı.

“3.4 milyon kişi açlık kriziyle baş başa''

Kyodo ajansının haberine göre WFP, darbe sonrası oluşan siyasi kriz sebebiyle Myanmar'da 3 milyon 400 bin kişinin gelecek 6 ay içerisinde açlık kriziyle baş başa kalacağını bildirdi.