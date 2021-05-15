Kademeli normalleşmede yeni iddia: Hedef yaz sezonunu en yasaksız haliyle geçirebilmek

Akşam ve hafta sonu kısıtlamalarının devam edebileceğini belirten Candaş Tolga Işık, "Hedef, yaz sezonunu mümkün olan en yasaksız haliyle geçirebilmek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler ilk Kabine toplantısına çevrildi. Kulislerde, kademeli normalleşmenin nasıl olacağı konuşulurken, akşam sokak kısıtlamasının devam edeceği düşünülüyor.

"Yaz hedefi belli"

Konuyla ilgili bir iddia da gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi. Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hükümet, 17'sinden sonrası için yasakları haziran başına kadar kademeli bir şekilde kaldırmayı planlıyor. Akşam ve hafta sonu yasakları mayısta da yeni bir planlamayla devam edecek gibi görünüyor. Ama yaz için hedef sezonu mümkün olan "