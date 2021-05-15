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HABER /  DÜNYA

ABD Temsilciler Meclisi’nde maskeye veda kutlaması

ABD'de tamamen aşılananların maske ve sosyal mesafe kurallarından muaf tutulması sonrası Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi senatörler 'Merhaba özgürlük' sloganları eşliğinde kutlama yaptı.

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ABD'de Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) koronavirüse karşı tamamen aşılanan kişilerin, özel durumlar haricinde iç ve dış mekanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uygulamasına gerek olmadığını duyurdu.Kararın ardından Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi senatörler, maskelerini çıkararak, kutlama yaptı.

Senatörler alkışlar eşliğinde "Merhaba özgürlük" diyerek, maskelerini çıkardı.

Salgınla mücadeleye 7.4 milyar dolarlık fon ayrıldı
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise Kovid-19 ile mücadelede ülkenin sağlık işgücünü desteklemek ve gelecekteki salgın hastalıklara ve sağlık sorunlarına hazırlanmak için teşvik paketinden 7,4 milyar dolar ayırdığını açıklamıştı.

250 milyondan fazla kişi aşılandı 
ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 153 milyondan fazla kişiye ilk doz, 117 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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