Kılıçdaroğlu'nun o fotoğraflarının sırrını çözdü! Türkiye’de yavaş yavaş ısındırılan bir şey var!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde evinin mutfağından verdiği görüntüler sempati toplamıştı. O fotoğrafın arkasında yatan operasyonu ifşa eden Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Türkiye’de yavaş yavaş ısındırılan bir şey var!" dedi...

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle gençlere yönelik mesajlarını evinin mutfağında çekiyen videolarla verirken, son olarak Arife günü eşi Selvi Hanım'la mutfakta patatesli börek yaptıkları fotoğrafları paylaşmıştı. Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, o fotoğrafların sırrını ifşa etti ve "Türkiye’de yavaş yavaş ısındırılan bir şey var" boyluklu yazısında o fotoğrafların perde arkasını yazdı... İşte o yazı...

Geçen gün Cumhuriyet gazetesinin manşeti şöyleydi: “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”. Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş. Haberin özeti bu.

Taa Aralık ayında yazmıştım...

Ben taaa aralık ayında şöyle bir yazı yazmıştım:

- Gül ya da Babacan aday yapılsa... Tabanda isyan çıkar.

- İmamoğlu ya da Yavaş aday yapılsa... Kritik bir süreçte İstanbul ve Ankara elden gider.

- Meral Akşener aday yapılsa... HDP oyları sorunu var.

- Yepyeni, bambaşka, farklı bir isim bulunsa... Bulunamıyor.

- Bu durumda en uygun aday Kemal Kılıçdaroğlu...

- CHP’den oy alır, İYİ Parti’den oy alır, HDP’den oy alır.

- Zafer elde eder mi, bilemem ama en münasip aday Kılıçdaroğlu gibi görünüyor.

Demek ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı içe sinmiş

Cumhuriyet’in attığı manşeti görünce...

Taa aralık ayında yazdığım bu yazı geldi aklıma.

Ve dedim ki:

“Hah! Tamam! Demek ki Kılıçdaroğlu’nun adaylığı içe sinmiş.”

Tam bunu dedikten sonra...

Profesyonel bir halkla ilişkiler çalışmasının sonucu olduğu izlenimi veren işlere dikkat kesildim:

Evinde patatesli börek açması

Kılıçdaroğlu’nun evinde patatesli börek açması, evinin mütevazı mutfağını öne çıkarması, ahaliye sıcak gelecek görüntüleri öne çıkarması falan...

Son kararım şudur:

Hem Kılıçdaroğlu, hem de çevresi...

“Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu” fikrine, toplumu yavaş yavaş ısındırmaya çalışıyor.