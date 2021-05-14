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Türkiye 14 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 203 bin 73 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, can kaybı 44 bin 301 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Mayıs 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 203 bin 73 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1102 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 242 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e çıktı.

Toplam test sayısı 50 milyon 463 bin 19'ya ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, vefat sayısı 44 bin 301, ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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