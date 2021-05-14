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ABD'de 26 milyon dolarlık piyango biletinin pantolon cebinde yıkandığı öne sürüldü

Anadolu Ajansı

ABD'nin Kaliforniya eyaleti Los Angeles kentinde 26 milyon dolarlık piyangonun çıktığı biletin, sahibinin pantolon cebinde yıkandığı iddia edildi. Piyangonun sahibinin bulunmaması durumunda ikramiyenin tamamı Kaliforniya'daki devlet okullarına aktarılacak.

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ABD'nin Kaliforniya eyaleti Los Angeles kentinde satılan biletin ikramiyesinin zaman aşımı sona ererken kazanan biletin sahibi ortaya çıkmadı.

Biletin satıldığı işletmenin çalışanı Esperanza Hernandez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, piyangoyu kazanan olduğunu ancak biletin pantolonunda yıkandığını ileri sürdüğünü belirtti.

İşletme yetkilisi de kadının kamera kayıtlarında bilet aldığının tespit edildiğini ve görüntülerin Kaliforniya Piyango idaresine teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Kaliforniya Piyango İdaresi Sözcüsü Cathy Johnston, iddiaların araştırılacağını açıkladı.

Piyangonun sahibinin bulunmaması durumunda ikramiyenin tamamı Kaliforniya'daki devlet okullarına aktarılacak.

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