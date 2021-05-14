BIST 1.441
DOLAR 8,43
EURO 10,24
ALTIN 497,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Damlama filtre kahve hazırlanışı

Kocaeli'de çocukları bayramlaşmak için aradı! Acı gerçek ortaya çıktı

KOCAELİ'de çocuklarının bayramlaşmak için aradığı adam, evinde ölü bulundu.

Abone ol

Olay, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Mehmet Karataş'ı (56) telefonla arayan çocukları ulaşamayınca durumu mahalle muhtarına bildirerek, evin kontrol edilmesini istedi. Bunun üzerine muhtar Yusuf Öner, jandarma ile birlikte eve girdi.

Yatağında hareketsiz yattığı görülen Karataş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mehmet Karataş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, 5 gün önce korona virüs aşısı olduğu öğrenildi. Aktaş'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi! Gerekçe seyahat kısıtlamaları...
Netflix’ten Fatih Terim belgeseli
Kritik sınırı aşan altın Haziran'da 600 lira! Doları olanlar ne yapsın altın mı alsın TL mi?
Salih Uçan'dan Şenol Güneş'e sitem: Büyük bir hayal kırıklığı
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Eczacılar Günü' mesajı
Iğdır'da husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı! Ölü ve yaralılar var
SBK Holding'in bekçisi Ziyaattin Bartik'in savunması ortaya çıktı: 'Parayı ne yaparsan yap' dedi
Netflix'ten herkesi şaşırtan sürpriz! Fatih Terim müjdesi olay oldu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül maaşını Filistin için bağışladı
Yorumlar 1 yorum