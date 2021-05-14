Iğdır'da husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı! Ölü ve yaralılar var
IĞDIR'da E.A. isimli kişi husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı. Korkunç olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Ekipler olay yerinde...Abone ol
IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuru ağaç köyünde yaşayan E.A.' nın husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Yaralılar Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırılırken, Jandarma köyde ve ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemi aldı.