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Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Durdağı Akan hayatını kaybetti.

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Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Durdağı Akan hayatını kaybetti. Eğitim camiasının sevilen isimlerinden biri olan Akan, Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Eğitim Bilimine Giriş, Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi kitaplarının yazarı da olan Doç. Dr. Durdağı Akan, evli ve iki çocuk babasıydı.

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