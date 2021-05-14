Beşiktaş'ın Göztepe kadrosu açıklandı
Lider Beşiktaş'ın son haftada oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu. Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar gibi isimler de kadroda yer aldı.Abone ol
Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Beşiktaş'ın son haftada oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu.
Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar gibi sakatlığı devam eden isimler de kadroda yer aldı.
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin
Defans: Rosier, Montero, N'Skala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Taşçı
Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan, Mensah
Forvet: Nkoudou, Aboubakar, Cyle LArin, Ghezzal, Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre