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Beşiktaş'ın Göztepe kadrosu açıklandı

Lider Beşiktaş'ın son haftada oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu. Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar gibi isimler de kadroda yer aldı.

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Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Beşiktaş'ın son haftada oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu.

Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar gibi sakatlığı devam eden isimler de kadroda yer aldı.

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

Defans: Rosier, Montero, N'Skala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Taşçı

Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan, Mensah

Forvet: Nkoudou, Aboubakar, Cyle LArin, Ghezzal, Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre

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