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Ahmet Davutoğlu'ndan Bakan Ersoy'a sert tepki! Onur kelimesinin sizin için bir anlamı var mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Turizm Bakanlığı'nın turizm sezonunda turist çekmek için hazırladığı videoya tepki gösterdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Turizm Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirler kapsamında turizm sezonunda turist çekmek için hazırladığı videoya tepki gösterdi.

Turizm Bakanlığı'nın "Turistlerin göreceği Türkler 'Ben aşılandım' maskesi takacak" isimli videosuna sert şekilde tepk gösteren Davutoğlu, şu ifadeler kullandı:

"Allah sizi ıslah etsin! Ülkemizin, milletimizin onurunu turiste yaranacağız diye nasıl böyle ayaklar altına alabilirsiniz? Sayın Bakan onur kelimesinin sizin için bir anlamı var mı bilmem ama istifa onurlu bir davranıştır!"

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