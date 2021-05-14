Şenol Güneş, Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu canlı yayında açıkladı! İşte Euro 2020 A Milliler

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu canlı yayında açıkladı. İşte EURO 2020 A Milli Takım kadrosu...

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu açıkladı. Şenol Güneş, 30 kişiden oluşan geniş kamp kadrosunun, daha sonra 26'ya düşeceğini söyledi. Güneş'in açıkladığı kamp kadrosu şöyle:

KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

ORTA SAHA: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

FORVET: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

İlk maçı kazanırsak grupta dengeler değişir

Şenol Güneş'in Euro 2020 ile ilgili açıklamalarından satır başları ise şöyle:

- Avrupa Şampiyonası'nda denk takımlarla oynayacağız. İtalya biraz daha zor gibi ama İsviçre ve Galler de iyi takımlar. İlk maçımız çok önemli. Kaybetsek biten bir şey olmayacak ama alacağımız bir galibiyet grupta dengeleri değiştirecek.

- Grupta 1 ve 2.'nin çıkmasının yanı sıra en iyi üçüncü olacak da çıkabilme şansımız var. Kendi gücümüzü göreceğiz. Rakiplerimiz FIFA sıralamasında bizden ileride. Onlara karşı üstünlük sağlarsak FIFA sıralamasında daha iyi yerlere geliriz. Kazanmak için iyi ve güçlü oyuna ihtiyacımız var. Bunu göstereceğimize inanıyorum.

Cen Tosun bizimle birlikte olmayacak

- Cenk Tosun bizimle olmayacak. Ümit Milli Takım'daki başarısı ve Galatasaray'da kendini göstermesi sebebiyle Halil Dervişoğlu'nu aldık. Kerem Aktürkoğlu'nu da orada deneyeceğiz.

- Caner de bizim için değerli bir oyuncu özellikle hücum açısından. İstek ve karakter açısından önemliydi ama performans olarak düşük kaldığını gördük ve Rıdvan Yılmaz'ı aldık. Oraya daha farklı oyuncular da olabilirdi ama Rıdvan'ı tercih ettik.

1 Haziran'daki son kadroya eklemeler olabilir

- Havuzumuz geniş ama bu kamp için bu 30 oyuncuyu seçtik. Bazı oyuncuları kamptan gönderebiliriz. Sakatlıktan kurtulanlar da olabilir. Abdülkadir Ömür'ü bu yüzden aldık.

- Cengiz Ünder de oynamıyor ama çalışmalarını takip edeceğiz. Altay da sakatlığını yeni atlattı.

- Yeni oyuncular da olabilir, daha önceki kadromuzdan da eklemeler olabilir. 1 Haziran'daki son kadroya kadar eklemeler olabilir

Kuzey İrlanda'nın yerine Malta olabilir

- Kuzey İrlanda hazırlık maçımız iptal oldu diyebiliriz. Pandemi sebebiyle oynamak istemediler. Belçika ile anlaşmıştık ama onlarla da oynayamayacağız. Almanya'da maç yapmamıza izin verilmedi. Malta var şu anda uygun gözüken. Bakalım kısa sürede açıklarız.

İlk 11 seçimini nasıl yapacak?

- Maçlara en iyi kadromuzla çıkacağız ama maç maç bakacağız. İtalya maçının sonucuna göre Galler ve İsviçre maçına ideal kadromuzu sahaya süreriz. Aksayan oyuncu olursa değiştiririz. Çıkabilecek en ideal takımı çıkaracağım, taşıyabilecekleri kadar da onlarla devam edeceğiz

EURO 2020 öncesi hazırlık maçları

A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak. A Milli Takımımız'ın EURO 2020 öncesi oynayacağı üçüncü hazırlık maçının tarihi belli oldu. Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile karşılaşacak. A Millilerimiz 27 Mayıs'ta Azerbaycan, 31 Mayıs'ta da Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.