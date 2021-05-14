BIST 1.441
DOLAR 8,44
EURO 10,24
ALTIN 498,86
HABER /  SPOR
ADV Damlama filtre kahve hazırlanışı

2023 Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak

Anadolu Ajansı

Bu yılki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp Portekiz'e verilmesinden sonra açıklama geldi. 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak.

Abone ol

UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Gül'den dikkat çeken Filistin paylaşımı! İslam ülkelerine çağrı yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den İsrail'e tepki: Zulümlerinde boğulacaklar
Konya'da boğazını kestiği eşini defalarca bıçaklayarak öldüren kocanın cezası
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Soylu ve Peker açıklaması! Birileri kaos istiyor
Yarışma programıyla ünlü olmuştu! Nikki Grahame hayatını kaybetti
Kanal İstanbul'da tarih netleşiyor! İlk köprü başlıyor
Japonya'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fenerbahçe Visca ile anlaştı! Chelsea'den yıldız golcü geliyor
İsmail Küçükkaya'nın eski eşinden şok suçlama! Kanser oldum özel hayatımı ifşa etti
Fenerbahçe sezonu Kayseri'de noktalıyor! 4 futbolcu forma giyemeyecek
Yorumlar