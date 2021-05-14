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Fenerbahçe Visca ile anlaştı! Chelsea'den yıldız golcü geliyor

Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığa devam ederse transfer dönemine iki bombayla başlamak istiyor. Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Giroud ile ilk temas kuruldu. Edin Visca için ise prensip anlaşmasının sağlandığı öğrenildi.

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Fenerbahçe’de bu sezon hücum oyuncularından beklenen katkı alınamadı. Valencia ve Pelkas dışındaki isimler hayal kırıklığı yarattı. Bu nedenle transfer döneminde ilk hedef bu bölgeyi güçlendirmek. Ali Koç, başkanlığa devam etmesi halinde, transfer dönemine iki büyük bombayla başlamayı hedefliyor.

Bunlardan ilki Olivier Giroud. Fransız yıldızın Chelsea ile sözleşmesi sona erecek. Tecrübeli forvet için ilk girişimler başladı. Mesut Özil ile Giroud’nun Arsenal döneminden yakın arkadaş olması, bu transferde önemli bir koz olarak görülüyor.

Mesut’un da eski takım arkadaşıyla Fenerbahçe’de yeniden buluşmayı çok istediği kaydedildi.

Sarı-Lacivertliler’in ikinci bombası ise yıllardır adı gündemden düşmeyen Edin Visca olacak gibi görünüyor. Fanatik'in haberine göre, Boşnak yıldızın transferi konusunda Başakşehir ile yeni sezon için prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Ayrıca Visca ile de el sıkışıldığı belirtildi.

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