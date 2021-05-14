Prof. Dr. Osman Gündüz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

BAYBURT Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Gündüz (70), Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Osman Gündüz, yaklaşık 1 ay önce covid-19’a yakalandı. Erzurum’daki hastanede tedavi altına alınan Prof. Gündüz, uzun süren bir yoğun bakım sürecinin ardından hayata gözlerini yumdu. 2.5 yıldır Bayburt’ta görev yapan Prof. Osman Gündüz, Yeni Türk Edebiyatı alanında önemli çalışmalara imza atmış bir bilim adamı idi. Prof. Gündüz, çalışmalarını yoğunlaştırdığı ‘İkinci Meşrutiyet Dönemi Romanı’ hakkında ülke çapında yetkin bir isimdi. Erzurum doğumlu olan ve uzun yıllar Erzurum’da akademisyen olarak görev yapan Prof. Gündüz, Atatürk Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Bölüm Başkanlığı görevinde iken emekli olmuş ve sonrasında Bayburt Üniversitesi’nde görev yapmaya başlamıştı.

Prof. Gündüz, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Bayburtlu Halkbilimci Prof. Dr. Hamdi Güleç’in aynı hastalıktan 2020 yılı aralık ayında hayatını kaybetmesinin ardından, bölüm başkanlığı görevine getirilmişti. Gündüz’ün cenazesi memleketi Erzurum’da aile kabristanında defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

“Rektör Türkmen’den başsağlığı mesajı”

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Prof. Gündüz’ün hayatını kaybetmesinin ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Prof. Türkmen, mesajında, “Bir ayı aşkın bir zamandır tedavi altında bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Osman Gündüz hocamız, Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. Merhum hocamıza Yüce Allah’tan rahmet; Camiamıza ve Gündüz ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.