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Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu bir özel harekat polisi şehit oldu

AĞRI'da İran tarafından teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın acı haberi Denizli'nin Tavas ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Polis Kabalay'ın sabah saatlerinde eşi ve ailesiyle telefonda bayramlaştığı öğrenildi.

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İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin bölücü terör örgütü PKK mensuplarının İran tarafından açtığı taciz ateşi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."

Denizli'ye şehit ateşi düştü

Şehit olan özel harekat polisinin Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Ulukent Mahallesinden olduğu ve isminin Veli Kabalay olduğu öğrenildi.

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