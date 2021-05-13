Sivas'ta tosunun saldırdığı çiftçi hastanelik oldu

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde beslemeye çalıştığı tosunun boynuz darbesiyle yaraladığı çiftçi Cemil Polat (52) hastaneye kaldırıldı.

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SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Konaközü köyünde yaşanan olayda; hayvanlarını beslemek için ahıra giren Cemil Polat (52), tosunlardan birinin saldırısına uğradı. Tosunun boynuz darbelerine maruz kalan Polat, göğüs ve baş bölgesinden yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Polat, daha sonra sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Polat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.