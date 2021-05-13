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Antalya'da yaşlı adam düştüğü dere yatağından 5 gün sonra kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kalan Mehmet Tığ (63); itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Tığ, bölgede toplanan kalabalığı görünce maske isteyerek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem aldı.

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ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Büklüdere yatağından ses geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir kişinin dere yatağında mahsur kaldığını belirledi. Ekipler, dere yatağına sarkıttıkları merdivenle Mehmet Tığ'ın (63) olduğu yere ulaştı.

Sağ ayağı kırık ve bitkin olduğu görülen Tığ'a ilk müdahale bulunduğu yerde yapıldı. Ağaçla kaplı bölgeden Mehmet Tığ'ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirdi. Aparatlar yardımıyla kaşık sedyeye bağlayan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı.

Mehmet Tığ, dere yatağına 5 gün önce düştüğünü belirterek, "Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim" dedi.

Kalabalığı görünce maske istedi

Kalabalığı gören Mehmet Tığ, kendisine yardım eden bir kişiden maske istedi. Maskesini takan Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

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