BIST 1.441
DOLAR 8,50
EURO 10,27
ALTIN 499,10
HABER /  DÜNYA
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız

Seyahat yasaklı Avustralyalılara hiçbir yere gitmeyen uçuş imkanı

Demirören Haber Ajansı

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uçakla seyahat edemeyen Avustralyalılara 'hiçbir yere gitmeyen uçuş' imkanı sağladı. Biletlerin rekor sürede tükendiği uçuşta yolcular, Pasifik Okyanusu üzerinde tur atacak.

Abone ol

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, gece yapılacak 'hiçbir yere gitmeyen uçuş'ta yolcuların Pasifik Okyanusu üzerinde tur atacağını ve 'Süper Ay tutulması' gökyüzü olayının yakından görüleceğini belirtti. Havayolu yetkilileri, biletlerin iki buçuk dakikada tükendiğini ifade ederek bu sürenin bir rekor olduğunu vurguladı. 'Süper Ay uçuşu' olarak adlandırılan uçuş için biletler, 386 ile bin 499 ABD doları arasında satışa sunuldu.

Süper Ay uçuşu 3 saat sürecek ve Ay Tutulması için bulutların üzerinde gezinmeden önce Sydney'den ayrılıp daha sonra kalktığı yere geri dönecek. Yolcular, maske takacak ve uçakta sosyal mesafe kısıtlamaları olacak.

Qantas, iklim krizinin çevreye daha fazla saygı uyandırması gereken bir zamanda gereksiz yere yakıt yaktığı için bazıları tarafından eleştirildi.

Süper Ay nedir?

Havayolu şirketi, basın açıklamasında, Pasifik Okyanusu üzerindeki en uygun uçuş yolunu tasarlamak için astronom Dr. Vanessa Moss ile birlikte çalıştığını söyledi. Dr. Moss, NASA'nın 'Süper Ay' olarak adlandırdığı 26 Mayıs Ay Tutulması olayıyla ilgili bilgilerle yolcuları eğlendirmek için uçuşta bulunacak.

NASA, 26 Mayıs'taki 'Süper Ay'ın Dünya'ya en yakın yörünge konumuna yakın olmasından kaynaklandığını ve bu durumun onu insan gözüne daha büyük ve daha parlak hale getirdiğini belirtti. 2021'deki tek olan tam ay tutulması Avustralya, Yeni Zelanda, bazı Pasifik bölgeleri ve ABD'nin batı kıyılarından gözlemlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. İsmail Balık: Türkiye'nin Sputnik V'yi üretmesi dışa bağımlılığın azalması açısından önem taşıyor
İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı 10 kara nokta belirlendi
Şenol Güneş Milli Takım kadrosunu açıklıyor
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Pep Guardiola'nın üzüntüsü: Finali İstanbul'da oynamak isterdim
İBB'den kayıp atlarla ilgili açıklama: Sorumluluk bakanlıkta
EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak İspanya'daki La Cartuja Stadı'na 16 bin seyirci alınabilecek
Romelu Lukaku'nun partisine geceyarısı polis baskını
Kadın çalışandan patronuna 'süpürgeyle dövdü' suçlaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
Yorumlar