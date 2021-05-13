Seyahat yasaklı Avustralyalılara hiçbir yere gitmeyen uçuş imkanı

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uçakla seyahat edemeyen Avustralyalılara 'hiçbir yere gitmeyen uçuş' imkanı sağladı. Biletlerin rekor sürede tükendiği uçuşta yolcular, Pasifik Okyanusu üzerinde tur atacak.

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Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, gece yapılacak 'hiçbir yere gitmeyen uçuş'ta yolcuların Pasifik Okyanusu üzerinde tur atacağını ve 'Süper Ay tutulması' gökyüzü olayının yakından görüleceğini belirtti. Havayolu yetkilileri, biletlerin iki buçuk dakikada tükendiğini ifade ederek bu sürenin bir rekor olduğunu vurguladı. 'Süper Ay uçuşu' olarak adlandırılan uçuş için biletler, 386 ile bin 499 ABD doları arasında satışa sunuldu.

Süper Ay uçuşu 3 saat sürecek ve Ay Tutulması için bulutların üzerinde gezinmeden önce Sydney'den ayrılıp daha sonra kalktığı yere geri dönecek. Yolcular, maske takacak ve uçakta sosyal mesafe kısıtlamaları olacak.

Qantas, iklim krizinin çevreye daha fazla saygı uyandırması gereken bir zamanda gereksiz yere yakıt yaktığı için bazıları tarafından eleştirildi.