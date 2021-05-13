BIST 1.441
DOLAR 8,50
EURO 10,27
ALTIN 499,10
HABER /  SPOR
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız

Romelu Lukaku'nun partisine geceyarısı polis baskını

Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya bir otelde kalabalık şekilde doğum günü partisi yaparak corona virüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.

Abone ol

Corriere dello Sport'un haberine göre, jandarma ekipleri, Milano kent merkezindeki bir otelde 23 kişiyle doğum gününü kutlayan Lukaku'nun partisine gece yerel saatle 03.00 civarında baskın yaptı.

Güvenlik güçleri, 28 yaşına giren Lukaku ve diğer 23 kişinin her birine Covid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası kesti ve partiyi sonlandırdı.

Lukaku'nun partisini basan jandarma ekiplerinin, gelen bir ihbar üzerine harekete geçtiği belirtildi.

İtalya'da daha önce Juventus'un ABD'li futbolcusu Weston McKennie'nin mart ayı sonunda evinde 10 arkadaşıyla düzenlediği akşam yemeği, güvenlik güçlerinin baskınına uğramıştı. Güvenlik güçleri, McKennie'nin yanı sıra Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın da bulunduğu gruptaki herkese para cezası kesmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadın çalışandan patronuna 'süpürgeyle dövdü' suçlaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
Fatih Altaylı'dan Nihat Özdemir'e Şampiyonlar Ligi tepkisi: Hani kuzu kuzu geleceklerdi
DEVA Partisi'nin Ali Babacan savunması olay oldu Gül olmayınca...
Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül çıkışı! Tekrar 'ortak aday ol' teklifi yapılacak mı?
Çekmeköy'de korkunç kaza! 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'da pompalı tüfekli çatışma: 2 yaralı, 7 gözaltı
Ahmet Nur Çebi'den Karagümrük ve Galatasaray'a tepki
CHP eski genel sekreterinden bomba Ali Babacan yorumu! En yakınına ihanet eden devlete, millete de ihanet eder
Şekerleme yaparak 1500 dolar kazanmak isteyenler aranıyor
Yorumlar