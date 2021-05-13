CHP eski genel sekreterinden bomba Ali Babacan yorumu! En yakınına ihanet eden devlete, millete de ihanet eder

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Türkiye'nin gündemine oturan ihanet itirafı ile ilgili CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "En yakınını satan, devleti de milleti de satar" sözleri ile tepki gösterdi.

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Siyasetin gündeminde Ali Babacan'ın partisine ihaneti ve Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için yürütülen gizli görüşmeler var. Babacan, bir televizyon kanalında, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu sırada muhalefet ile Abdullah Gül'ün adaylığını görüştüğünü, masanın tam ortasında olduğunu söyledi. Babacan'ın aynı günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için AK Parti'de ilk imzayı verenler arasında olduğu belgelendi.

Önce Muharrem İnce devreye girdi

'İhanetin itirafı' olarak değerlendirilen açıklama sonrası CHP'nin 2018 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce de topa girdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Dostlar' diye tanımladığı ittifak ortaklarına göndermede bulundu: " 'Dostların' yaptığı açıklamalardan 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığının masada olduğunu, ciddi ciddi düşünüldüğünü öğreniyoruz. Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak."

Ekmeleddin Bey için yaptığını Abdullah Gül için de yaptı

CHP eski Genel Sekreteri Sevigen, partisinin, 'Abdullah Gül' dayatmasına ateş püskürdü, Ali Babacan'a ise, 'En yakınına ihanet eden devlete ihanet etmez mi?' sözleri ile tepki gösterdi. CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığını dayattığı döneme dikkat çekti, Abdullah Gül için de benzer bir tutum sergilendiğini söyledi.

Sevigen şöyle konuştu: "Kemal Bey nasıl Ekmeleddin İhsanoğlu olayını gizlediyse, aynı taktiği yaptı. O zaman nasıl, 'Tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz' emrivaki yaptıysa, Abdullah Gül için de aynısını yaptı."

Babacan ile Gül'ün şarkısı: Ayrılsak da beraberiz

Halk TV'de AK Parti'ye ihanet ettiğini itiraf eden Ali Babacan ile Abdullah Gül arasındaki ilişkiye dikkat çeken Sevigen, "Yönetimin haberi olmadan, Saadet Partisi'nin getirdiği öneriyi ittifak şartı ile Kemal Bey kabul etti. Kemal Bey her yeri dolaştı, diyalog kurdu, o dönem Ali Babacan hep Abdullah Gül'ün yanındaydı zaten, hiç ayrılmadı. 'Ayrılsak da beraberiz' diye bir şarkı var ya, Ali Babacan ile Abdullah Gül'ün şarkısı o işte." dedi.