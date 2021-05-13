BIST 1.441
DOLAR 8,50
EURO 10,26
ALTIN 495,71
HABER /  EKONOMİ
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız

Dolar Bayram Tatili de dinlemedi! Kritik seviyeyi aştı piyasada son durum

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olmasına rağmen TL'deki erime durdurulamıyor. Dolar 8.51 TL'yi görerek, Merkez Bankası Başkanı değişimi sonrasında görülen seviyeyi aşmış oldu.

Abone ol

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı bayram tatilini de dinlemedi. Dolar kuru Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde yükselmeye devam etti. 

Dolar/TL kuru 8.51 TL'yi gördü. Böylelikle kurda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile yaşanan değişim sonrasında görülen seviye aşılmış oldu.

Piyasada son durum nasıl?

Aynı dakikalarda, euro/TL 10,26'dan, sterlin/TL 11,93'den satılıyor. Gram altın 495 liradan işlem görürken, çeyrek altın 810 liradan satılıyor. 

Dolar neden yükseliyor?

ABD'de açıklanan dün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,2 ile tahminlerin oldukça üzerinde arttı. Söz konusu veriyle birlikte yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,70'e yükselirken, yüzde 1,68 seviyelerinde bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te 'Oruçluyum benimle tartışmayın' dedi sonrası korkunç oldu
Aşı olana çılgın teşvik! Her hafta çekilişle 1 kişiye 1 milyon dolar
Almanlar duyurdu! İşte Beşiktaş'ın Serdar Dursun teklifi
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adresi değişti! UEFA kötü haberi açıkladı
Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Soma’da 301 maden şehidi anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya eski Başbakanı ile Filistin'i görüştü
Başakşehir, Fernandes'e veda etti
Van'da evladı dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı girdi
Sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı
Yorumlar 1 yorum