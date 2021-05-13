İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adresi değişti! UEFA kötü haberi açıkladı

UEFA, İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Porto şehrine alındığını açıkladı.

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İngiliz takımları Manchester City-Chelsea maçının hakemini duyuran UEFA, dün akşam yaptığı açıklamada "Finalin yeri kısa sürede belli olacak" demişti. 29 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini İspanyol hakem Mateoz Lahoz yönetecek. Hakem atamasını yapan UEFA, İstanbul'da oynanması planlanan finalin adresini değiştirdi.

Portekiz'de oynanacak

UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu yerine Porto’nun Estadio do Dragao stadında oynanacağı resmi olarak açıklandı. İki takımın da 6 bin taraftar hakkı olacak.

Ceferin'den açıklama

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, “İngiliz hükümetinin, Türkiye'yi seyahat için kırmızı listeye alma kararının iyi niyetle ve vatandaşlarını virüsün yayılmasından korumanın en iyi yolu olduğu için anlayışla karşılıyoruz. Şampiyonlar Ligi finali ise kulüp futbolunun zirvesi. Bu nedenle taraftarların takımlarını görmelerini engellemek bir seçenek değildi.

''Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı''

Bir uzlaşmanın bulunmasından ötürü mutluyum. Türkiye yıllar boyunca birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarı ile ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte bir Şampiyonlar Ligi finali ve diğer birçok etkinliği Türkiye'de görmeyi umuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk makamları, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir bir ortağı olmuştur." şeklinde açıklama yaptı.