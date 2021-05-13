Mehmet Ağar, Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından özür diledi! 'Dilim sürçtü'

YALIKAVAK Marina için "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" diyen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar sözleri nedeniyle Emniyet teşkilatından ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan özür diledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Sedat Peker'in hakkındaki iddialarına karşın yaptığı açıklamada, Ağar'ın Yalıkavak Marina için "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" sözlerine de tepki göstermişti. Mehmet Ağar, bu tepkiler üzerine hem Soylu hem de emniyet teşkilatından özür diledi...

Soylu ne demişti?

Soylu, "Bu süreçte 'belki dil sürçmesidir' diye hala tekzibini beklediğim cümle... 'Biz olmasa idik oraya mafya çökecekti' cümlesidir. İnşaallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır. Beni devletim Libya'ya ve Karabağ'a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil..." demişti.

Olayın kızgınlığının bir dil sürçmesiydi

Sözcü TV'de konuşan Ağar, "Bütün eleştirilere hak veriyorum. Olayın kızgınlığından ve sinirliliğinden burada bir sürç-i lisan söz konusu. Bugün görev yapan emniyet teşkilatı mensubu arkadaşlarımız çok nadide çok değerli arkadaşlarımız. Bizim zamanında daha ast rütbelerde çok başarılı görevleri yapıyorlardı.

Bugün Türkiye organize suç örgütlerine nefes aldırmıyorlar, göz açtırmıyorlar. Dolayısıyla benim bu tabiri kullanmam fevkalade yanlıştır. Bütün meslektaşlarımı incittiğimi düşünüyorum. Bundan dolayı kalbi olarak özür diliyorum.

Özellikle sayın İçişleri Bakanı gerçekten çok takdirler kendisini takip ediyorum. Gerek terörle mücadelede gerek organize suçlarla mücadelede gerek teşkilata verdiği güven dolayısıyla fevkalade başarılı görev sürecini devam ettiriyor. Allah da uzun yıllar devam ettirsin.”

Marinada neden yönetici oldu...

Mehmet Ağar, Bodrum Yalıkavak Marina’da neden yöneticilik görevi üstlendiğine ilişkin soruya ise, “Siyaseti bıraktıktan sonra bazı holding ve şirketlerden yönetim kurulu üyelikleri teklifi geldi, kabul etmedim, etmem de… Cumhurbaşkanımızla Azerbaycan Devlet Başkanı arasında kardeşliğe yakın bir ilişki var. Merhum Haydar Aliyev’den bu yana ‘iki devlet bir millet’ anlayışı var. Üç dört sene önce bu görev marina sahiplerinin ricası üzerine ben bu görevi kabul ettim. Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin pekişmesi amacıyla bu görevi kabul ettim.”

Fethullah Gülen'i ziyaret...

Mubariz Gurbanoğlu’nun ‘Beni Fethullah Gülen’e Mehmet Ağar götürdü’ iddialarının hatırlatılması üzerine ise Ağar şunları söyledi: “Geçmişte birlikte ekmek tuz yediğiniz, bugün de hapis hayatında. Cevap verme imkanı olmayan birine fazla bir şey söylemem. İleride cezasını bitirdiğinde nasip olursa her şey konuşulur. Kendisi defalarca oraya gitmiştir herkes bilir, kendisiyle bir kez beraber gittik. Benim gidiş gelişimden devletin bilgisi vardır.”

Sedat Peker'le muhatap olmam

Sedat Peker’in kendisi hakkında ortaya attığı iddiaların için ise Ağar “Bu şahısla muhattap olmam söz konusu değildir. Dokunulmazlığım yok bir şeyim yok. Devlet her konuda araştırmayı yapar. Zaten kendisinin bu sözleri üzerine bayramdan sonra avukatım yargıya gerekli müracaatları yapılacak. Yüreği yeten gelir Türkiye’ye” dedi.

Oğlumla iftihar ediyorum

AK Parti Elazığ milletvekili oğlu Tolga Ağar’a yönelik iddialar için ise Ağar şöyle konuştu: “Oğlumla iftihar ederim. Gurur duyarım. Bu iddialar PKK ve bazı yasa dışı sitelerde ortaya çıkarılmıştır. FETÖ ile ilgili siteler de bunların üzerine atlamıştır. Bunların hepsi yalandır. Allah’tan korkarım, devletten korkarım. Kanundan korkarım. Başka bir şeyden de korkmam. Kimin ne iddiası var buyursun delillerini götürsün. Her türlü araştırmaya soruşturmaya açığım.”