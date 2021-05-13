Süleyman Soylu 'meydan okudu! Sedat Peker ve Mehmet Ağar için neler söyledi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'dan, organize suç örgütü lideri Kırmızı Bülten'le aranan Sedat Peker'in iddialarına sert tepki geldi. Peker için "Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği" diyen Bakan Soylu, Mehmet Ağar'dan da "Biz olmasak mafya çökecekti" sözleri için düzeltme istedi.

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Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden paylaştığı son videoya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Kendisine yönelik iftiralar için "Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum" diyen Süleyman Soylu, "Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği" dediği Peker'in arkasındaki isimleri ifşa etti.

Mehmet Ağar'dan 'mafya çökecekti' sözleri için düzeltme istedi

İçişleri Bakanı Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dan da "Biz olmasak mafya Bodrum Yalıkavak'taki marinaya çökecekti" açıklamasıyla ilgili düzeltme istedi. Soylu, "İnşaallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır. Beni devletim Libya'ya ve Karabağ'a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil..." ifadelerini kullandı.

İşte Süleyman Soylu'nun sosyal meda hesabı üzerinden yaptığı o açıklamalar...

Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum.

Birilerinin elide operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı.

Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı.

Türkiye, tam da bunlar gibi pespayelerle mücadele ederek temizleniyor ve yükseliyor.

Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği, müptezel operasyon elemanına sesleniyorum:

İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim.

Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol.

Elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır.

Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve 'şereflice' siyaset malzemesi haline getiren

Nasıl olsa Kemal kılıçdaroğlu gibi ağabeylerin var.

Nasıl olsa Meral Akşener gibi alban var.

Nasıl osa Ali Babacan gibi bir kardeşin var.

Nasıl olsa Ahmet Dvutoğlu gibi bir hocan var.

Nasıl olsa Birgün gibi bir gazeten var.

Nasıl olsa Cumhuriyet gibi bir gazeten var.

Nasıl olsa Sözcü gibi bir yayınr organın var.

Nasıl olsa 'Fetö'nünsosyal medya ağı var.

Nasıl olsa Hdpkk'nın tam desteği var.

Nasıl olsa bu tiyatroya günlerdir aval aval bakan, her şeye konuşup laf söyleyen ama hala

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını anlamayan, şimdi susan ödlekler var.

Hükümetlerimiz ve partimiz terörden uyuşturucuya kadar pek çok suç kaynağında

Cumhuriyet tarihimizin en başarılı sonuçlarını üretti.

Ancak, başından itibaren en başarılı olduğu alan, mafyadan bu ülkeyi ve milleti kurtarmaktır.

Onun için Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım.

Mafya pisliklerine ve onların pis oyunlarına müsaade etmediği için.

İddiana, iftirana gelince...

Senin gibi kalleşlerle ve müptezellerle yüzleşe yüzleşe Türkiye bu noktaya geldi.

Üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum.

İstanbul ve Bursa mahkemelerinde iki dosyan var. İstanbul'daki dosyanın başlangıcını bilmiyorum.

Ancak dosyanın yeniden hareketlenmesi ve operasyona dönmesinde bizatii katkım var.

Bursa'daki dosya ise bir kişinin şahsıma şikayeti ile baştan sona benim takibim.

Hayatının bir dönüm noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım.

Bayram günü bu müptezellikle kendilerini meşgul ettiğim için Aziz Milletim beni bağışlasın.

Çünkü beni tanıyanlar ve birlikte çalışanlar bilik ki mafyadan nefret ederim.

Beş yıla yakın İçişleri Bakanlığı dönemimde mesai arkadaşlarıma bu konuda hangi talimatları verdiğim,

nasıl tavizsiz olduğum, yerel, bölgesel ve ulusal yüzlerce çetenin çökertilmesi sonucu ile açıktır.

Allah'a hamd olsun mafyaya hayat hakkı tanımadık.

Böyle bir ihmali, devletime ve milletime ihanet sayarım.

Bedeli ne olursa olsun terörle, uyuşturucuyla, organie suç çeteleriyle ve tüm suç unsunlarıyla mücadelemiz kökünü kazıyana kadar devam edecektir.

Aziz Milletime saygılarımla

NOT:

Bu süreçte "belki dil sürçmesidir" diye hala tekzibini beklediğim cümle...

"Biz olmasa idik oraya mafya çökecekti" cümlesidir.

İnşaallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır.

Beni devletim Libya'ya ve Karabağ'a çökülmesine fırsat vermedi.

Kıytırık bir mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez.

Türkiye eski Türkiye değil...