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Şafak Susamcıoğlu'nun isyanı yanıt buldu Aile Bakanlığı olaya el koydu

Şafak Susamcıoğlu'nun eşi Alexandra’nın, 4 yaşındaki oğluna içki içirdiğini, yüzüne esrar üflediğini ortaya çıkmasının ardından Aile Bakanlığı olaya el attı.

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Eskidji Müzayede'nin sahibi Dikran Masis'in damadı Şafak Susamcıoğlu, eşi Alexandra'nın 4 yaşındaki oğlu L.'ye içki içirdiği, şiddet uyguladığı ve yüzüne esrar dumanı üflediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Ekipler, L.'nin annesiyle yaşadığı eve giderek inceleme yaptı.

Minik L.'nin bakıcıları ve annesiyle görüşüldü, çocuğun yaşadığı ev ortamı incelendi. Psikolog ve meslek uzmanları 4 yaşındaki çocuk ile de görüşme yaptı.

Çocuk hakkında hazırlanan sosyal inceleme raporunun sunulacağı mahkemenin koruma kararı konusunda son sözü söyleyeceği öğrenildi.

"Olaya el koyan devletimize teşekkür ediyorum"
Oğlunun kendisine verilmesini isteyen baba Şafak Susamcıoğlu, "Olaya el koyan devletimize teşekkür ediyorum" dedi. 

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