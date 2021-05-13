Lider Atletico Madrid, Sociedad'ı iki golle geçti
La Liga'nın 36. haftasında sahasında Real Sociedad'ı 2-1 yenen Atletico Madrid, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.Abone ol
Atletico Madrid'in gollerini 16'da Yannick Carrasco ve 28'de Angel Correa attı.
Real Sociedad'ın tek golü 83'te Igor Zubeldia'dan geldi.
Lider durumda bulunan ve puanını 80'e çıkaran Atletico Madrid, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.
Barcelona, deplasmanda Levante ile 3-3 berabere kalarak, 76 puanla şampiyonluk yarışında geride kalmıştı.
Ligde 75 puanla 3. sırada olan Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşılaşacak.
La Liga'da 10 şampiyonluğu olan Atletico Madrid son olarak 2014'te lig şampiyonluğunu kazanmıştı.