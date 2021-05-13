BIST 1.441
DOLAR 8,47
EURO 10,25
ALTIN 494,84
HABER /  SPOR
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız

UEFA'dan İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin açıklama

UEFA, 29 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finali hakkında çıkan iddiaların ardından ilk kez resmi açıklama yaptı.

Abone ol

Manchester City-Chelsea maçının hakemini duyuran UEFA "Finalin yeri kısa sürede belli olacak" dedi. 29 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini İspanyol hakem Mateoz Lahoz yönetecek. Hakem atamasını yapan UEFA, İstanbul'da oynanması planlanan finalin adresinin ise kısa sürede açıklanacağını duyurdu.

New York Times da bir UEFA yetkilisine dayandırdığı haberde; 29 Mayıs'taki finalin Portekiz'in Porto kentinde oynanacağının bugün duyurulacağını iddia etti.

İki İngiliz takımının finali öncesinde İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat protokolünde kırmızı listeye almasının ardından UEFA ve İngiliz hükümeti arasında görüşmeler başlamıştı.

İngiliz vatandaşları, yeşil listede bulunan Portekiz'i karantina zorunluluğu olmadan ziyaret edebiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de şampiyon takım ne kadar kazanacak?
Skandala imza atan Instagram'dan geri adım Selçuk Bayraktar duyurdu
Uzmanından LGS'ye girecek öğrencilere hayati tavsiyeler! Sakın bunları yapmayın
Beşiktaş'ta Aboubakar krizinin perde arkası ortaya çıktı
Evin anahtarını aileye vermek boşanma sebebi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'nin yanıtı kulisleri hareketlendirdi
 Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 51! AK Parti'nin son anketinin sonuçlarını açıkladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İslam dünyasının bayramını zehir eden bir durum bir tablo
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris Millet Camisi'nde kıldı
Erdoğan'dan Ali Babacan'ın itirafıyla ilgili ilk yorum! ‘İçimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar’
Yorumlar