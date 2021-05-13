Skandala imza atan Instagram'dan geri adım Selçuk Bayraktar duyurdu

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İsrail'e tepki gösterdiği paylaşımını kaldıran Instagram'ın o mesajı geri yüklediğini açıkladı.

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İsrail'in Filistinlilere yönelik vahşi saldırılarına Selçuk Bayraktar'ın Instagram hesabından gösterdiği tepkiyi, "nefret söylemi" gerekçesiyle kaldıran Instagram geri adım attı.

Instagram yönetimi tepkiler üzerine geri adım attı ve paylaşımı geri yükledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Selçuk Bayraktar, “Instagram nefret söylemi diye haksızca sildiği paylaşımımı, az önce geri yüklemiş. Zulme ve adaletsizliğe hep birlikte karşı çıkarsak geri adım attırabiliriz. Yaşasın Özgür Filistin.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Filistinlileri katleden İsrail’e tepki gösteren Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın paylaşımı, Instagram tarafından ‘nefret söylemi’ gerekçesiyle skandal bir şekilde kaldırılmıştı.

Duruma tepki gösteren Bayraktar, “Instagram aşağıdaki paylaşımımı ‘nefret söylemi’ diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabetleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!” demişti.