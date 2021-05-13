BIST 1.441
DOLAR 8,47
EURO 10,25
ALTIN 494,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız

Skandala imza atan Instagram'dan geri adım Selçuk Bayraktar duyurdu

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İsrail'e tepki gösterdiği paylaşımını kaldıran Instagram'ın o mesajı geri yüklediğini açıkladı.

Abone ol

İsrail'in Filistinlilere yönelik vahşi saldırılarına Selçuk Bayraktar'ın Instagram hesabından gösterdiği tepkiyi, "nefret söylemi" gerekçesiyle kaldıran Instagram geri adım attı. 

Instagram yönetimi tepkiler üzerine geri adım attı ve paylaşımı geri yükledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Selçuk Bayraktar, “Instagram nefret söylemi diye haksızca sildiği paylaşımımı, az önce geri yüklemiş. Zulme ve adaletsizliğe hep birlikte karşı çıkarsak geri adım attırabiliriz. Yaşasın Özgür Filistin.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Filistinlileri katleden İsrail’e tepki gösteren Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın paylaşımı, Instagram tarafından ‘nefret söylemi’ gerekçesiyle skandal bir şekilde kaldırılmıştı.

Duruma tepki gösteren Bayraktar, “Instagram aşağıdaki paylaşımımı ‘nefret söylemi’ diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabetleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!” demişti.

İlgili Haberler
Instagram ve Facebook, Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa paylaşımını sildi! İkiyüzlülüğünüz batsın
ÖNCEKİ HABERLER
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Uzmanından LGS'ye girecek öğrencilere hayati tavsiyeler! Sakın bunları yapmayın
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması
Evin anahtarını aileye vermek boşanma sebebi
 Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 51! AK Parti'nin son anketinin sonuçlarını açıkladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İslam dünyasının bayramını zehir eden bir durum bir tablo
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris Millet Camisi'nde kıldı
Erdoğan'dan Ali Babacan'ın itirafıyla ilgili ilk yorum! ‘İçimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar’
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mutfakta! Arife gününden bayram hazırlığını yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Düz Tepe Üs Bölgesi'nde kıldı
Yorumlar