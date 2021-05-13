CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mutfakta! Arife gününden bayram hazırlığını yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güncel olaylara ilişkin yorumlarını paylaştığı mutafından bu kez bayram hazırlıklarını paylaştı. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Hanım'a mutfakta örek yaparken yardım etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyayı etkin kullanmaya devam ediyor. Politik tartışmalara ilişkin videolar çekip paylaştığı mutfağından bu kez bayram hazırlığı fotoğraflarını paylaştı.

Twitter hesabından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile börek hazırlarken görülen CHP Genel Başkanı, paylaşımını da “Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. Yarın birlikteyiz” ifadelerini paylaştı.