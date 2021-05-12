Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak dünyaya çağrı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngilizce yaptığı paylaşımda "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır. BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın 'Filistin' görüşmeleri sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme karşı diploması trafiğini sürdürüyor. Erdoğan son olarak, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Haziran ayında NATO Zirvesi marjında yapılacak görüşme, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldırması, Filistinlilerin evlerinden hukuksuz bir şekilde çıkartılması ve Gazze’ye yönelik hava saldırıları ele alındı.

Görüşmede İsrail güvenlik güçlerinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya ve mabedin içinde ibadet edenlere saldırmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısı sonucunda aralarında çocukların da olduğu sivilleri katletmesinin tüm dünyada derin bir infiale neden olduğu belirtildi.

İsrail’in kutsal mekana, ibadet edenlere ve sivillere saldırmasının uluslararası hukukun ve temel insan haklarının aleni bir ihali olduğu hatırlatılarak, İsrail’in hukuk tanımaz ve saldırgan tavrının ivedilikle durdurulması gerektiği vurgulandı. Mübarek Ramazan Bayramına girerken tüm İslam dünyasını derinden yaralayan bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesi için girişimlerde bulunulması gereği ifade edildi.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımının tamamı şöyle: