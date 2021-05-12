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Türkiye 12 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 43.821'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1496'sı semptomatik olmak üzere 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 232 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 35 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 167 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 827 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Dünkü vaka sayısı 14 bini aşmıştı
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybederken, 1582'si semptomatik olmak üzere 14 bin 497 yeni vaka tespit edilmişti.



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