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Adana'da bekçilerin borç kavgası kanlı bitti! Meslektaşını vurdu 1 kişiyi öldürüp intihar etti

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ADANA'da, mahalle bekçisi Fatih Ö., aralarında borç- alacak nedeniyle anlaşmazlık olan meslektaşı T.K.'yı tabancayla yaralayıp, yanındaki Soner K.'yı başından vurarak öldürdü. Fatih Ö. aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

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Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, mahalle bekçisi Fatih Ö., aralarında borç- alacak nedeniyle anlaşmazlık olan meslektaşı T.K. ile buluşmak için sözleşti. Olay yerine arkadaşı Soner K.’nın otomobiliyle gelen T.K. ile Fatih Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Ö. tabancasını çıkarıp, ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri sürücü koltuğundaki Soner K.'nın başına isabet etti.

Olay yerinden koşarak kaçan T.K. ise kulağından yaralandı. Fatih Ö. daha sonra otomobilin arka koltuğuna oturup, başına dayadığı tabancayı ateşledi.

İl emniyet müdürü olay yerine geldi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Soner K. ile Fatih Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve yardımcıları da gelerek incelemelerde bulundu.

Yaralı bekçinin durumu iyi
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Soner K. ile Fatih Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Kendi imkanlarıyla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne giden T.K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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