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Bodrum’da silahlı saldırı; 2 yaralı

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Bodrum’da bir otomobilden işletmeye açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

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Olay öğle saatlerinde Gümbet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yarbay Sabri Ergüden Sokak üzerinde seyir halinde olduğu öğrenilen otomobil, caddede hizmet veren bir işletmenin önünde durdu.

Otomobildeki şahıs, o esnada işletme önünde bulunan 2 kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi el ve ayaklarından yaralandı. Otomobil, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaçan şahısların yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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