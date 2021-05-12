ABD’de emekli askerlerden Biden’a seçim tepkisi

ABD'de sancılı bir seçim sürecini geride bırakarak Ocak ayında Beyaz Saray'da göreve başlayan Joe Biden'a 124 emekli general ve amiral bir açık mektup yazdı. Generaller, Biden'ın Kasım ayında yapılan seçimi çaldığını iddia etti.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, 124 emekli general ve amiralin kendisini “seçimi çalmakla” suçladığı mektup sebebiyle zor günler geçiriyor.

Kendilerine Flag Officers 4 America adını veren grup, “Ülkemiz derin bir riskle karşı karşıya. Biz Anayasal Cumhuriyetimizi hayatta tutmak için kurulduğumuz 1776’dan beri hiç bu kadar savunmamıştık. Sosyalizm ve Marksizm destekçilerine karşı Anayasal özgürlük ve bağımsızlık destekçileri arasındaki savaş sürüyor” ifadesine yer verdi.

Emekli askerler 2020’de gerçekleşen başkanlık seçiminde hile yapıldığı ve anayasanın çiğnendiğini söyleyerek, “İnsanların özgür iradelerini yansıtmayan ve adil ve dürüst bir seçim olmadığı zaman Anayasal Cumhuriyet yok olur” yorumunu yaptı.

Bu açıklamadan bir gün sonra ABD’de görev yapan ve emekliye ayrılmış birçok asker bu mektubu eleştirdi. ABD medyasına konuşan çok sayıda asker, bu mektubun ve iddiaların çirkin olduğunu söylerken, ismini açıklamak istemeyen ve donanmada görevli olan bir yetkili, “Bu mektup rahatsız edici ve düşüncesiz” dedi.

ABD medyasına konuşan emekli amiral Mike Mullen de, “Bence bu açıklama orduya ve dolayısıyla ülkeye zarar veriyor. Bu mektubun dili sağcı Cumhuriyetçiler tarafından yazılmış gibi ve onların önerilerini tekrar gündeme getiriyor” dedi.