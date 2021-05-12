Dolar bir anda 10 kuruş yükseldi! Gram altın 500 liraya yürüyor İslam Memiş'ten 520 lira bombası

Yurtiçi piyasaların bayram dolayısıyla tatile girdiği işlem gününde Türk Lirası dolar karşısında yüzde 1'i aşan düşüş yaşadı. Gram Altının fiyatı ise 493 lirayı aştı.. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gram altınla ilgili bomba tahminler geldi...

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Küresel piyasalarda Fed cephesinden gelen iyimser enflasyon yorumlarına karşı risk iştahının düşük olduğu görülürken, Türk Lirası diğer gelişen ülke para birimleriyle birlikte dolar karşısında düşüş kaydetti. Altın fiyatları ise yükselişte. "Haziran ayı içerisinde gram altın için 515-520 lira" tahmininde bulunan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Elinde altın olan yatırımcı bu 480-490 lira aralığını bir satış fırsatı olarak düşünmemeli" dedi.

Dolar bir günde tam 10 kuruş yükseldi

Güne 8,28 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, yurtiçi piyasaların bayram tatili nedeniyle kapanmasının ardından yükselişini hızlandırdı ve kurda 8,38 seviyesinin üzeri test edildi. Euro ise 10 lira seviyesinin üstende...

Bloomberg Dolar Endeksi'nde yükseliş yüzde 0,1 olarak kaydedildi. Türkiye'nin risk primi 401 baz puandan işlem görürken gösterge tahvil faizi de yüzde 17,94 seviyesinde.

Dolarla birlikte gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Çeyrek altının gramı tatile 493 liranın zerinde girerken, çeyrek altın da 807 liradan satılmıyor.

İslam Memiş'ten gram altın için Haziran'da 520 lira tahmini...

Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında Mayıs ayı içinde yükselişin süreceğini Haziran'da ise 515-520 lira seviyesinin görüleceğini söyledi. İşte İslam Memiş'in o tahminleri...

Gram altın çok iyi alım fırsatları verdi

- Gram altın os altına göre daha avantajlı. Tabii ki yılın ilk çeyreğinde sert düşüşler gördük. Şubat ayının ortalarında 397 lira seviyesine kadar gerilemişti. Ancak bu seviyeler suni olduğu için yatırımcısına çok iyi alım fırsatları verdi. Ve nihayetinde yükseliş trendini başlattı. Şimdi de 493 lira seviyesini gördü..

- Mayıs ayı için de tahminlerimiz zaten 492-497 lira seviyeleriydi. 480 lira seviyesi güçlü bir destek konumunda olmaya devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde 492-497 aralığına sıkışan bir gram altını görebiliriz...

Haziran ayında ons altında 1960 dolar beklentim

Haziran ayında ise yine yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle Haziran ayı içerisinde 515-520 lira seviyelerini konuşuyor olabiliriz. Ons altında 1959-1960 dolar beklentim. Dolar kurunda da bir miktar daha yükseliş görebiliriz.

Elinde altın olan sakın satmasın...

Elinde altın olan yatırımcı bu 480-490 lira aralığını bir satış fırsatı olarak düşünmemeli. Haziran ayında 500'lü rakamları gördükten sonra altının zirvesinin bu günler değil gelecek aylar olduğunu bize göstermiş olacak.