Diyarbakır Lice’de narko-terörizm operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonunda 1 piyade tüfeği, 3 el bombası, 162 kilo toz esrar, 681 bin 300 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda suça konu malzemenin ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.



