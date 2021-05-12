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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde SAAT 12.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan aynı dakikalarda Muğla Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Tokat'ın Erbaa ilçesindeki depremin ardından Datça açıklarında da 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Datça açıklarında deprem

Öte yandan, saat 12.04'te de Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin oluştuğu derinlik 7.4 kilometre olarak ölçüldü.

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