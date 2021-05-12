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İşgalci İsrail’in hava saldırılarında ölü sayısı 43’e yükseldi

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İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e, yaralananların sayısı ise 296’ya yükseldi.

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İşgalci İsrail güçleri yönelik saldırılarının şiddetini arttırmaya devam ediyor. İsrail’in, Gazze Şeridi'deki Beyt Lahya kentini hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 13’ü çocuk olmak üzere 43’e, yaralı sayısının ise 296’ya ulaştığı bildirildi. Bölgedeki sivillerin endişesi giderek artarken, İsrail savaş uçakları aralıksız bir şekilde Gazze Şeridi'nin farklı noktalarını hedef alıyor.

İsrail’de ölü sayısı 6’ya yükseldi
Filistin’de 13’ü çocuk olmak üzere 43 kişi yaşamını yitirirken, Gazze Şeridi'nden de İsrail saldırılarına karşı roketlerle cevap veriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Gazze'den fırlattığı güdümlü anti tank füzesinin bir araca isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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