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İran'da Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu

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İRAN eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yaptı. Ahmedinejat, adaylığının veto edilmesi durumunda neler yapacağını açıkladı.

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Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 18 Haziran'da düzenlenecek 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. İran'da Hatemü'l Enbiya’nın eski komutanı Tuğgeneral Said Muhammed cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. 

Ülkede adaylığı uzun süredir tartışma konusu olan Ahmedinejad, başkent Tahran'da İçişleri Bakanlığındaki kayıt ofisine gelerek adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Ahmedinejad, kayıttan sonra yaptığı konuşmada adaylığının Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından veto edilmesi halinde seçimleri kabul etmeyeceğini, oy kullanmayacağını ve kimseyi desteklemeyeceğini söyledi.

Ülkenin ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve güvenlik açısından zor şartlardan geçtiğini belirten Ahmedinejad, adaylığının reddedilmesi halinde gösteriler ve şiddet olaylarından yana olmadığını ifade etti.

"Bu yönde adım atanlar gelecekte hesap vereceklerdir"

Adaylıkların reddedilmesine karşı olduğunu yineleyen Ahmedinejad, "Halkın seçim hakkı resmi bir şekilde tam olarak tanınmalıdır. Halkın destek verdiği adayların reddedilmesine karşıyım ve bu Anayasa'ya aykırıdır. Bu yönde adım atanlar gelecekte hesap vereceklerdir" diye konuştu.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için dün başlayan adaylık başvuru süreci 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

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