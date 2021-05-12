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Evine giremeyen Arda Turan, sokakta sabahladı

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Galatasaray forması giyen Arda Turan, 4-1 kazandıkları ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdıkları Yukatel Denizlispor deplasmanı dönüşü evinin anahtarlarını tesislerde unuttu geceyi sokakta geçirdi.

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Galatasaray, Yukatel Denizlispor deplasmanında istediğini aldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu gecede rakibini 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, zirveye ortak oldu.

Gece yarısı ailesini uyandırmamak için zile basmayan Arda Turan, arabada zaman geçirdiği esnada kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. 

Arda Turan, şu ifadeleri kullandı; "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." yazdı.

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