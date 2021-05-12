Covid-19 geçirenleri sarsan uyarı kanıtlanmış tedavisi yok

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, Covid-19 hastalığını geçirenlerin sonrasında özellikle kulak burun boğaz alanında şikayetlerinin devam edebileceğine dikkat çekerek, "Eğer 6 ay içinde herhangi şikayetler geçmiyor ise hastamız belli periyotlar içinde bu virüse bağlı olarak sinir hasarı buna bağlı olarak koku ve tat bozukluğu ile ömrünü bundan sonra geçirmesi gerekiyor." dedi.

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Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, Kovid-19 hastalığı geçirenlerin sonrasında kulak burun boğaz alanında oluşan şikayetler ile bilgilendirmelerde bulunarak tedavi süreçleri hakkında bilgiler verdi.

Koku ve tat bozukluğu

Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, "Viral enfeksiyonlardan sonra koku duyusu kaybı olabilmektedir. Koku duyusu kaybı kendini tat bozukluğu ile seyreder ile çünkü vücudumuzda tadın alınması için koku duyusuna ihtiyaç vardır. Yediğimiz yiyeceklerin tadıyla içindeki kokusu ile biz bunu ağzımıza aldığımız zaman çiğnemeye başladıktan sonra bunun kokusunu ve tadını alabilmekteyiz. Viral enfeksiyonların son dönemde artması ile beraber ve özellikle Kovid-19 pandemisi sonrası çok sık karşılaştığımız bir durum olan koku duyusunda azalma ve buna bağlı olarak tat bozukluğudur. Hastalarımız çok geniş yelpazede bu şikâyette başvurmaktadırlar” dedi.

Yüzde 70-80 düzelme

“Çok hassas koku bozukluğundan çok ciddi tat bozukluğuna kadar, hatta mevcut daha önce yediği yemeklerin tatlarındaki bozulmaya gidecek kadar hayat kalitelerini ciddi şekilde etkileyecek kadar boyutlara varabilen şikâyetlerle sağlık kurumlarına başvurmaktadırlar” diyen Küçük şöyle devam etti:

“Kovid-19 pandemisi sonrası koku ve tat bozukluklarını çok sık görmeye başladık. Bu şikâyetleri olan için tek olarak özel tedavisi yok. Fakat şu ana kadar tüm viral enfeksiyonlara bağlı oluşan hastalıklardaki gibi tedavisinde steroid, halk arasında kortizon dediğimiz ilaçlar kullanmaktayız. Kovid-19’a bağlı olarak koku ve tat bozukluklarında yine steroid tedavisine başladığımız zaman hastalarımız yüzde 70-80 oranında bundan fayda görüyorlar ve şikâyet ve semptomlarında belirgin bir düzeyde düzelme gözleniyor.”

Tedavi 6 ay sürebilir

Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük şu bilgileri verdi:

“Ama yüzde 20-30'luk bir hasta grubunda ise şikayet ve semptomlarda düzelme olmayabiliyor. Burada kanıtlanmış bir tedavisi yok. Bu durumda ise 6 aya kadar bekliyoruz çünkü virüse bağlı olarak sinir hasarları 6 ay içinde kendi kendine düzelmesini bekliyoruz. 6 ay içinde bu hastalarımızda düzelme gözlemleniyor. Eğer 6 ay içinde herhangi şikayetler geçmiyor ise hastamız belli periyotlar içinde bu virüse bağlı olarak sinir hasarı buna bağlı olarak koku ve tat bozukluğu ile ömrünü bundan sonra geçirmesi gerekiyor. Hayat kalitesini düşürse de böyle yaşam sürmesi gerekiyor maalesef. Kovid-19 sonrası, viral enfeksiyonlarda kulak burun boğaz polikliniklerinde sık karşılaştığımız şikayetler ise işitme kaybıdır. Ani işitme kaybı hastanın bir kaç gün içinde belirgin bir şekilde tek kulağında bazen de her iki kulağında aniden oluşan bir işitme kaybıdır.”

Baş dönmesi de oluşuyor

“Ani işitme kaybı yaşayan hastalarımızın Kovid-19 testlerinde pozitif vakalarda gördük. Bu durum da yine tedavisine hemen başlamaktayız. Yine Kovid-19 sonrası gördüğümüz şikayetlerinden biri de baş dönmesidir. Hastalarımız geçirdikleri Kovid-19 hastalığı sonrası en sık baş dönmesi şikayetlerinin olduğunu dile getirmektedir. Bu tip durumlarda Kovid-19’a neden olan virüsün dengeyi sağlayan sinir tarafında bir iltihaba neden olduğu için baş dönmesi oluşmaktadır. Bu durumunda belli bir tedavi süreci oluşmaktadır. Burada hastanın tedavi takibi hastalığın düzelmesi konusunda önemlidir."