BIST 1.445
DOLAR 8,32
EURO 10,10
ALTIN 490,19
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV Nereden Ziraat Katılım'lı olmak isterseniz oradayız
ADV Ramazan'da umut var

Canan Kaftancıoğlu'ndan Filistin protestolarındaki kalabalıkları uyarmayan polise tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen protestolara toplum sağlığı gerekçesiyle polisin uyarmamasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu'nun paylaşımına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yanıt verdi.

Abone ol

İsrail askerlerinin Mescidi Aksa'ya saldırması ve Gazze'de sivilleri öldürmesine yönelik protestolar sürüyor. Türkiye'deki gösterilerde oluşan kalabalık CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti.

İstanbul'daki protestolara katılmak üzere evlerinden çıkan vatandaşların oluşturduğu konvoydan görüntüler paylaşarak tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, "An itibariyle Tarlabaşı Bulvarı...Geçtim gaz sıkmayı(-ki olmasın), ceza yazmayı Filistin’li mazlumlara yardımcı olmanın 1. yolunun önce kendi ve toplum sağlığını korumaktan sonra da kurallara uymaktan geçeceğini hatırlatacak 1 tane bile polis, görevli yok." ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Merhametiniz yok biliyoruz; gölge etmeyin başka şey istemiyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail'e karşı yapılan protestolardan rahatsız olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdi.

Kabaktepe paylaştığı mesajında, "Polisimize taş atanlara bakın, Filistin’e destek verenlere karşı polisi göreve çağırıyor. Kudüs’te onuru çiğnenen kadınlara, öldürülen çocuklara gözlerini kapatanlara bakın, sözleşme üzerinden kampanya başlatıyor. Merhametiniz yok biliyoruz; gölge etmeyin başka şey istemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu
Çağlar Söyüncü gol attı Manchester City'yi şampiyon yaptı!
Abdürrahim Albayrak: Mayıslar bizimdir
Arda Turan, Fatih Terim ile konuşmasını anlattı: İkisi de kaybeder
Çin'li Sinovac, Türkiye'ye koronavirüs aşısının üretimi için lisansı verdi
Fazıl Say'ın Fenerbahçe isyanı: Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı
Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına ilk kez cevap geldi! Korkacak hiçbir şeyim yok
Ekrem İmamoğlu'nun Adalar'dan gönderdiği atlar Kuzey Irak'ta iddiası!
Etçi kuzenlerin et savaşında kan aktı! Kuzenine kurşun yağdırdı
Abdullah Gül adına 'ortak aday' temaslarını Ali Babacan yürütmüş! İki görüşmede de var
Yorumlar 5 yorum