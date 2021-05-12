Canan Kaftancıoğlu'ndan Filistin protestolarındaki kalabalıkları uyarmayan polise tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen protestolara toplum sağlığı gerekçesiyle polisin uyarmamasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu'nun paylaşımına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yanıt verdi.

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İsrail askerlerinin Mescidi Aksa'ya saldırması ve Gazze'de sivilleri öldürmesine yönelik protestolar sürüyor. Türkiye'deki gösterilerde oluşan kalabalık CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti.

İstanbul'daki protestolara katılmak üzere evlerinden çıkan vatandaşların oluşturduğu konvoydan görüntüler paylaşarak tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, "An itibariyle Tarlabaşı Bulvarı...Geçtim gaz sıkmayı(-ki olmasın), ceza yazmayı Filistin’li mazlumlara yardımcı olmanın 1. yolunun önce kendi ve toplum sağlığını korumaktan sonra da kurallara uymaktan geçeceğini hatırlatacak 1 tane bile polis, görevli yok." ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Merhametiniz yok biliyoruz; gölge etmeyin başka şey istemiyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail'e karşı yapılan protestolardan rahatsız olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdi.

Kabaktepe paylaştığı mesajında, "Polisimize taş atanlara bakın, Filistin’e destek verenlere karşı polisi göreve çağırıyor. Kudüs’te onuru çiğnenen kadınlara, öldürülen çocuklara gözlerini kapatanlara bakın, sözleşme üzerinden kampanya başlatıyor. Merhametiniz yok biliyoruz; gölge etmeyin başka şey istemiyoruz." ifadelerine yer verdi.