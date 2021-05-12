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Çağlar Söyüncü gol attı Manchester City'yi şampiyon yaptı!

Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Man Utd'ı Thomas ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 2-1 yendi. Bu sonucun ardında lider Manchester City, bitime 3 hafta kala 2020-2021 şampiyonluğunu resmen elde etti.

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İngiltere Premier Lig'de Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de gol attığı maçta deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerken, bu sonuçla Manchester City, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 35. hafta mücadelesinde Manchester United ile Leicester City, Old Trafford'da karşılaştı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Luke Thomas ve 66. dakikada Çağlar Söyüncü attı. Ev sahibi Manchester United'ın tek golü, 15. dakikada Mason Greenwood'tan geldi.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Manchester City şampiyon oldu
Bu sonuçla Manchester United 70 puanda kalırken, 80 puanı bulunan Manchester City, sezonun bitimine 3 hafta kala son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7'nci şampiyonluğunu ilan etti.

Leicester City ise 66 puanla 3. sıraya yükseldi.

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