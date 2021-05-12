Ekrem İmamoğlu'nun Adalar'dan gönderdiği atlar Kuzey Irak'ta iddiası!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Hatay Dörtyol Belediyesi’ne göndermesinden sonra kaybolan atlarla ilgili soruşturma genişledi. Atların terör örgütlerinin eline geçme ihtimali de incelemeye alındı. Bir iddiaya göre atlar önce Adana’ya, oradan da sınır illerindeki alıcılar aracılığıyla Kuzey Irak’a götürüldü.

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İBB’nin Hatay Dörtyol Belediyesi’ne sahiplendirdiği 100 atın akıbeti yılan hikâyesine döndü. Resmi kayıtlara göre, İBB tarafından Dörtyol’a gönderilen ilk partideki 50 at, belediyede görevli Ferhat Keskin tarafından teslim alındıktan sonra Atatürk At Çiftliği’nden Uğur Arıkan’a verildi. Giden ikinci gruptaki 50 atın teslim belgesini ise Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin bizzat imzaladı. Bu atlar da Atatürk At Çiftliği’ne gönderildi. Atların kaybolduğu ortaya çıkınca, Keskin atların çiftlikten kaçtığını açıkladı.

Soruşturma genişledi

Dörtyol İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre ise atlardan biri yolda, 12’si ise çiftlikte öldü. Kalan 88 at ise ortadan kayboldu. Dörtyol Kaymakamlığı’nın savcılıkla koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında, atları teslim alan Ferhat Erkin tutuklandı ancak 6 gün sonra tahliye edildi. Çiftlik sahiplerinin, vatandaşların ve belediye görevlilerinin tek tek ifadeleri alındı.

Adana'da mikroçipleri çıkartılıp...

Ortaya atılan iddialardan biri de, Adana’da mikroçipleri çıkartılan atların Yasin isimli bir aracı tarafından önce Şırnak’a, oradan da Kuzey Irak’a satıldıklarıydı. Bu nedenle soruşturma Adana, Şırnak ve sınır illerinde de yürütüldü. İstihbarat kaynaklarından bilgi toplandı.

İBB 4 biner liraya aldığı atları kime verdi?

İBB, faytonculardan 4’er bin liraya satın aldığı 1119 at ve taylarla birlikte toplam 1199 atı kayıt altına aldı. Ruam hastalığıyla başlayan süreçte 219 at öldü. 115 at ise İBB’ye ayrıldı. Kalan 5 atın ise sahiplendirme vasfı bulunmayan engelli at ve tay olduğu belirtildi.

İBB’nin açıklamasına göre Adıyaman’a 20, Ankara’ya 22, Ardahan’a 140, Aydın’a 100, Elazığ’a 20, Erzincan’a 18, Hatay’a 100, İstanbul’a 98, Kastamonu’ya 122, Kayseri’ye 60, Kütahya’ya 21, Mersin’e 20, Nevşehir’e 20, Niğde’ye 24, Sivas’a 20, Tokat’a 35, Yozgat’a 20 olmak üzere 860 at gönderildi.

‘978 kayıp at’ polemiği

Kayıp atlarla ilgili yetki tartışması sürerken İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasında “Sahiplendirilmiş atların denetim ve kontrolü iddia edildiği gibi İl/İlçe Tarım Orman Müdürlükleri yetkisinde değildir. İBB uhdesine geçmiş atlardır. Uygulanan çipler, atların ‘tanımlama numarasından’ ibaret olup bu çiplerin ‘uzaktan veya uydudan izlenmesi’ gibi bir durum söz konusu değildir” denildi.