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Çin'li Sinovac, Türkiye'ye koronavirüs aşısının üretimi için lisansı verdi

Sinovac CEO’su Yin Weidong Bloomberg’e verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini belirtti. Bundan böyle Çin'in koronavirüs aşısı Türkiye'de üretilecek...

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Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini beliritti. Bloomberg'e konuşan Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti. Sinovac CEO’su Yin Weidong, farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti.

Gerçek hayat sonuçları yüksek etkinlik gösterdi

Sinovac Biotech Ltd.’in ürettiği Kovid-19 aşısı CoronaVac, Endonezya’da sağlık çalışanları arasında gerçek hayatta yapılan gözlemde yüksek etkinlik sonuçlarına ulaştı.

Ölümleri yüzde 100 önlüyor

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadı Sadıkin, Sinovac aşısı olan 25.374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiğini belirtti. Sadıkin’in verdiği bilgiye göre aşı, izlenen grup içinde can kaybını yüzde 100 önlerken hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladı.

Bulaşmayı yüzde 94 önlüyor

Sadikin, izlenen grupta Kovid-19 bulaşmasının ise yüzde 94 oranında önlendiği bilgisini verdi. Bakanın açıkladığı bu oranın içinde asemptomatik vakaların yer alıp almadığı ise net değil. Sadıkin “Sağlık çalışanları arasında can kaybı ve hastaneye yatışlarda çok büyük düşüşler gördük” açıklamasını yaptı.

Endonezya’daki sonuçlar aşının üçüncü faz çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre daha yüksek etkinliğe işaret ediyor. Brezilya’daki çalışmalarda CoronaVac aşısının etkinliği sadece yüzde 50’nin üzerinde çıkmıştı.

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