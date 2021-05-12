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Fazıl Say'ın Fenerbahçe isyanı: Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fenerbahçe’nin Demir Grup Sivasspor’a 2-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Lider Beşiktaş'ın Karagümrük'e 2-1 yenildiği haftada Galatasaray Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek Beşiktaş ile aynı puana ulaştı. Sivasspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe üçüncü sırada yer aldı.

Evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 79 puanla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe, Sivasspor'u yenseydi büyük bir ihtimalle şampiyon olacaktı ama taraftarını hayal kırklığına uğrattı.

Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yaranın bu sefer çok derin olduğunu ifade etti.

"Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı''
Fazıl Say şu ifadeleri kullandı: "Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı, som altından gelen fırsatın böyle hoyratça tepilmesine, bu ruhsuz ve hiçliğe, bu takım biz değiliz. Fenerbahçe 3’üncülüğü. Yara çok derin bu sefer... Ve Beşiktaş’ın yenildiği gün. Bu Emre Belözoğlu ile 4 yıl daha? İstersen 14 olsun."

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