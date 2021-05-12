Ümit Özat'tan olay Fenerbahçe paylaşımı! Ali Koç'u topa tuttu

Sahasında Sivasspor'a mağlup olarak şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de eski kaptan Ümit Özat, yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

Abone ol

Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor’u Ülker Stadyumu’nda konuk etti. Evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 79 puanla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe taraftarı, Sivasspor mağlubiyetinin ardından Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nu topa tutarken kaçan şampiyonluk sonrası sosyal medyada kıyamet koptu.

Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimine eski oyuncusu Ümit Özat'tan eleştiri geldi.

"3 yılda kazanılan tek kupa. Hayaller/Hayatlar''

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin The Land of Legends Cup'ta kazandığı kupanın fotoğrafını paylaşan Özat, "3 yılda kazanılan tek kupa. Hayaller/Hayatlar." ifadelerine yer verdi.

"Gerçekleri söyleyen bir tane adam yok diye bugün bu haldeyiz''

Bu tweetin ardından Sarı Lacivertli taraftarlardan ciddi tepki alan Özat, daha sonra da "Gerçekleri söyleyen bir tane adam yok diye bugün bu haldeyiz. Fenerbahçe hayaller aleminde yaşamaz, hayalleri gerçeğe dönüştürür. En son ne zaman sevindiğimizi hatırlıyor musun?" yazdı.

Ali Koç'u eleştirdi

Deneyimli teknik adamın yaptığı bu paylaşım, 3 yıldır görev yapan Ali Koç yönetimine eleştiri olarak algılanırken sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum aldı.

"Başkan yaşatmadığın rezillik kalmadı''

Ali Koç da kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya çıktı. İşte o yorumlardan bazıları: "Eseriniz için teşekkürler.", "Ali Koç gidip, Aziz Başkan gelene kadar derin bir uykuya yatıyorum.", "Tüm Fenerbahçeliler'e sinir hapı borçlusun Ali Koç.", "Teşekkürler Ali Koç, teşekkürler takım bizi yine şaşırtmadınız.", "Başkan yaşatmadığın rezillik kalmadı. Canımızı mı alacaksın artık git!."

"Yazıklar olsun''

Fenerbahçeli futbolcular da taraftarın gazabından nasibini aldı: "Yazıklar olsun demekten biz yorulduk, siz yorulmadınız.", "Gençliğimizi bitirdiniz.", "Kalbim yaralı, gönlüm yaralı, en güzel yarınlarla sen açtım aramı Fenerbahçe.", "Oysa biz inanmıştık.", "Yıllardır yaşadığımız şey bu, yine üzülen biz olduk."